Peter Messerschmidt trekt opnieuw de lijst voor Lokaal Apeldoorn

Toch (weer) een extra prikplek in Apeldoorn: ‘Staan voor een monsterk­lus’

Even Apeldoorn bellen, maar dan niet voor Centraal Beheer... Op het terrein van de verzekeringsmaatschappij komt er vanaf maandag een extra vaccinatielocatie bij in de stad. Die is volgens GGD-woordvoerster Jessica van den Bergh ‘hard nodig’ naast de prikplek in de wijk Zuidbroek. ,,Het is heftig. We staan voor een monsterklus.”

22 december