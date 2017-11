Peter van Leer, meesterfigurant

videoJe hoeft echt niet iedere avond televisie te kijken, om hem een keer gezien te hebben. Peter van Leer werkte in ruim een jaar mee aan zestig verschillende producties. Als figurant is hij te zien in series als Penoza, Voetbalmaffia, B.A.B.S. en Hollands Hoop. Ook zit de 68-jarige in films als The Hitman's Bodyguard, Bankiers van het verzet en Bella Donna's.

De oud-teamleider van de Belastingdienst werkt na zijn pensionering aan een nieuwe carrière. ,,Na mijn pensionering keek op enig moment naar buiten'', blikt van Leer terug. ,,Dat kon ik nog heel lang volhouden, maar ik kon ook op zoek naar een leukere tijdsbesteding.''

Op Facebook zag de Apeldoorner een oproep voorbij komen. Een castingbureau zocht figuranten. ,,Ik heb me ingeschreven, maar hoorde er niks meer van.'' Tot maanden later alsnog zijn telefoon rinkelde. Of hij een opa kon spelen die genoot van zijn nieuwe appartement in Spijkenisse. Die eerste reclamespot smaakte naar meer. En Van Leer zijn telefoon zou vanaf dat moment steeds vaker gaan rinkelen.

Mediterraan

Acht maanden was Van Leer toen hij uit Nederlands-Indië naar Nederland kwam. ,,Ik heb een wat mediterraan uiterlijk'', weet van Leer waarom hij best vaak wordt gevraagd. ,,Ik kan als Spanjaard door, maar ik heb ook een Armeense tolk gespeeld in 'Graf zonder naam' van SBS6. Over het algemeen is het zo dat er voor wat oudere figuranten minder werk is. Dan heb ik de mazzel met mijn uiterlijk.''

Sinds zijn vrouw Irma met pensioen is heeft ze zich ook als figurant aangemeld. Waar mogelijk gaat ze met Peter mee. ,,Ergens alleen naartoe gaan, zoals Peter wel doet, zie ik niet zitten'', vertelt Irma. ,,Maar samen is het ontzettend leuk. We kennen al heel veel andere figuranten. Dan is het al snel gezellig. We maken echt dagjes uit van onze gezamenlijke klussen.''

Van Leer is dankzij al zijn acteerwerk een paar kilootjes aangekomen. ,,Dat is ook een leuke bijkomstigheid', lacht de meesterfigurant. ,,Het eten op de set is doorgaans er goed geregeld. De catering is van een hoog niveau. Dan neem je wel eens een hapje meer dan goed voor je is.'' Figuranten krijgen een dagvergoeding. Bij series en films ligt die zo tegen de 100 euro. Commercieel werk kan meer opbrengen. ,,Ik doe het niet voor het geld'', zegt Van Leer. ,,Er staan ook een hoop onkosten tegenover. Zo heb ik dit jaar al 14.000 kilometer gereden. Je koopt geregeld extra kleding, omdat dit niet overal voor je klaar ligt. Het is voor mij puur een nieuwe hobby, een geweldige hobby.''