Petitie om boer Bertus als beheerder van kinderboerderij in Apeldoorn te behouden meer dan 1250 keer ondertekend

Initiatief­ne­mers zien in Zwitsalter­rein prima locatie voor protest in Apeldoorn tegen racisme

6:01 Het protest tegen racisme wordt, als het aan de initiatiefnemers ligt, maandagavond op het Zwitsalterrein in Apeldoorn gehouden. De organisatie wijkt uit naar deze locatie, nadat het Marktplein door de gemeente was afgewezen. Aan de Vlijtseweg, zo is de gedachte, is wel ruimte om 500 mensen op 1,5 meter van elkaar een plek te geven.