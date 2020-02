Pianist Jaap speelt de sterren van de hemel: ‘Bach is als zuurstof voor mij’

Zwollenaar klaagt in Oost-Nederland het meest over daklozen

9:52 Het aantal klachten over daklozenoverlast is in vijf jaar tijd explosief gestegen. In Deventer, Zwolle en Zutphen is de hoeveelheid meldingen over over bijvoorbeeld zwervers met alcohol op straat meer dan verdubbeld. Zwolle scoort - op Alkmaar na - landelijk zelfs het slechtst.