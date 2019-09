Pier Eringa is vertrokken bij ProRail, maar blijft zijn chauffeur uit Apeldoorn trouw

Als ‘baas’ van het grote spoorbedrijf ProRail pakte Eringa de trein wanneer het kon. ,,Drie, vier dagen per week.’’ Maar ja, er zijn nou eenmaal locaties en tijdstippen waarop de trein geen (werkbaar) antwoord biedt. ,,Of ik werd ‘s ochtends door mijn vrouw bij het station afgezet, en dan moest ik aan het eind van de dag naar huis in Hoog Soeren zien te komen.’’ Precies op zo'n avond stapte Eringa in de taxi van Bleumink. ,,Het zal een dag zijn geweest dat het thuis mijn kookbeurt was.’’ Er was namelijk een tussenstop nodig bij de supermarkt, weet zowel Eringa als Bleumink nog. In elk geval beviel het beiden prima.