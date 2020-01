Pieter van Vollenhoven: volledig vuurwerkvrij Apeldoorn goed idee

Van Vollenhoven reageert op Twitter op het nieuws dat de gemeenteraad van Rotterdam, in navolging van Apeldoorn, al het vuurwerk in de ban wil doen. ‘Rotterdam kiest voor totaalverbod op vuurwerk, ‘voorbeeld voor regering’. Ook Apeldoorn heeft dit besluit genomen!!’, schrijft Van Vollenhoven op Twitter. ‘Gelet op alle consequenties van onze “feestelijke” traditie is dit naar mijn mening het enige juiste besluit,dat zich ook laat handhaven.’ Van Vollenhoven is oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Hij roert zich vaker op sociale media over maatschappelijke vraagstukken.