Pijnlijk poeder leidt tot alarmfase 1 bij Yuri in Apeldoorn: ‘Er kwam zelfs een bomexpert’

De mooiste fase van de volleybal­com­pe­ti­tie breekt aan, weet het Apeldoorn­se Dynamo

De generale repetitie van afgelopen week was allesbehalve goed, van laagvlieger VoCaSa werd verloren, maar de schade was beperkt. Zaterdag begint de kampioenspoule en gaat Draisma Dynamo op jacht naar prolongatie van de landstitel. De eerste horde is angstgegner Lycurgus. Een wedstrijd in Apeldoorn die in het teken van actie voor Oekraïne staat.

17:10