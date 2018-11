Pijnlijke streep door luifel stadhuis Apeldoorn

Video Topfilms leerlingen Walter­bosch te zien in Loolaan Galerie

7 november Het is even improviseren. Waar normaal beelden staan, of schilderijen de wanden vullen, wordt het nu het werk van filmmakers vertoond. ,,Het is geweldig dat we op deze manier de kunstenaars van de toekomst een platform kunnen bieden’’, zegt Astrid Ufkes. Komend en volgend weekeinde kan het publiek terecht in de Loolaan Galerie om de bijzondere expositie te bekijken.