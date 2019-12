Pilaar met blauwe kleden kwam dwars door de DDR naar Apeldoorn toe

in kaart ‘Glad in delen van Oost-Nederland’, waarschuwt de ANWB

9:22 Het is vanochtend glad in delen van Gelderland. Het KNMI waarschuwt weggebruikers goed op te letten. Onder meer in de Achterhoek en op de Veluwe kunnen de wegen verraderlijk zijn. Ook vanavond gaat het weer vriezen, bovendien met kans op mist, waarschuwt Weerplaza.