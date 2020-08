Pinkeltje-schrijfster Corrie Hafkamp (90) uit Apeldoorn overleden

Nog meer onheil voor Björn uit Beekbergen: ‘Van alle apparatuur is 85 procent volledig overleden’

17 augustus Met Sing Showequipment verkeert Björn Willemsen uit Beekbergen vanwege corona al maanden in zwaar weer. Tot overmaat van ramp was dat afgelopen weekeinde ook letterlijk het geval. De schade voor het evenementenbedrijf is enorm, net als de ravage op zijn camping.