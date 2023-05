Pinksteren 2023: 5 x dit is er te doen in Apeldoorn

MET VIDEO Deze familie blaast draaiende restaurant ‘van Hennie van der Most’ nieuw leven in: ‘Was verwaar­loosd’

Het nieuwe hotel en restaurant in de voormalig watertoren ‘De Koperen Hoogte’ is na enige vertraging geopend. De familie Yang zwaait er de scepter, mét een nieuwe naam en vernieuwingen. Maar er blijft genoeg te zien van wat voormalig eigenaar Hennie van der Most er maakte. ,,De maritieme bar wilden we niet weghalen.”