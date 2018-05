Pipowagen moet na tien jaar weg uit Uddel

Verblijven

Als een handhavingsverzoek wordt ingediend moet de gemeente daarop reageren, zegt gemeentewoordvoerder Toon Schuiling. Een schaftkeet is bedoeld om ter plaatse te verblijven en dus is er een vergunning nodig, zegt hij. De keet moet dus weg. ,,Hij is echter nooit als verblijf gebruikt'', zegt Van der Kolk. ,,We gebruiken hem als opslag voor gereedschap omdat we geen toestemming kregen om hier iets te bouwen. Aanvragen van een vergunning zou 800 euro kosten, waarna die aanvraag volgens de gemeente waarschijnlijk wordt afgewezen.''