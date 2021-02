Piratenpartij was tot voor kort ook voor Madé (20) uit Apeldoorn een mysterie; nu hoopt hij ze aan een Kamerzetel te helpen

UPDATE en VIDEO Wilde achtervol­ging eindigt in crash bij Apeldoorn: bestuurder in ziekenhuis aangehou­den voor pogingen tot doodslag

3 februari Een wilde politieachtervolging op de A1 van Amersfoort richting Apeldoorn, is gisteravond rond 23.15 uur geëindigd in een zware crash. De politie achtervolgde een automobilist die in Gouda had getankt zonder te betalen en zette daarbij ook een helikopter in.