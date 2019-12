Pitch & Putt Bussloo woest over ‘broodroof’ door Zero55 Apeldoorn

Van Roosmalen is een van de ondernemers die zich bij de Europese Commissie beklaagden over ongeoorloofde staatssteun aan Zero55. De Europese mededingingsautoriteit buigt zich over die klachten. Als ‘Brussel’ concludeert dat de kritiek over ongeoorloofde staatssteun terecht is, dan moet Accres volgens wethouder Detlev Cziesso stoppen met Zero55. Zo niet, dan moet de gemeenteraad bepalen hoe het verder moet met Accres.