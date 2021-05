Plaatselijk noodfonds geopend voor Apeldoornse ondernemers, maar aanvragen is zo makkelijk nog niet

Vrouw stak begelei­ders ’s Heeren Loo in Apeldoorn met scherf in polsen, maar is haar dat aan te rekenen?

27 mei Ze is 37 jaar, maar heeft het ontwikkelingsniveau van een peuter van 3 jaar. De vraag is daarom of het Janna K. kan worden aangerekend dat ze twee medewerkers van zorgcentrum ’s Heeren Loo in Apeldoorn met een scherf van een kopje in de polsen heeft gesneden en gekrast. Bij een van de hulpverleners is de pees deels doorgesneden, waar ze een blijvend litteken aan overhoudt.