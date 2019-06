Plan: huisdier in Apeldoorn tijdelijk in opvang als baasje even buiten beeld is

Rapporten niet klaar; gewapende overval Dekamarkt Apeldoorn later voor rechter

16:53 De psychiatrische rapporten over Noah van der H. (19) uit Lelystad bleken op het laatste moment niet klaar te zijn. En dus zat er voor de rechtbank in Zutphen dinsdag niks anders op dan de rechtszaak tegen hem aan te houden. Van der H. wordt ervan verdacht een gewapende overval te hebben gepleegd op de Dekamarkt in Apeldoorn.