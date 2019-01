Plan voor appartementen in Teresiakerk Apeldoorn

In de voormalige Teresiakerk komen mogelijk appartementen voor senioren. Een vastgoedbedrijf uit Den Haag heeft in elk geval met dat doel het gebouw gekocht.

Het gebouw aan de Zilverschoon was tot enkele jaren geleden in gebruik als katholieke kerk. De Emmausparochie is nu geconcentreerd in de Onze Lieve Vrouwekerk in het centrum en zette onder meer de Teresia in de verkoop. Groupius Wonen, een relatief nieuwe ontwikkelaar, werd op het gebouw gewezen door een makelaar.

Huur en koop

,,Een heel mooie locatie’’, zegt een woordvoerder van het bedrijf. De insteek is er zowel koop- als huurappartementen (vrije sector) in te maken. ,,Niet met het idee van zoveel mogelijk hokken op zo weinig mogelijk oppervlakte. Natuurlijk willen we uiteindelijk aan dit project verdienen, maar we maken er bijvoorbeeld ook een gezellige gemeenschappelijke ruimte in. Dat zijn best dure meters, maar als we dat niet doen kom je alsnog uit op die standaard huisvesting.’’

Buurt