Plan voor speciale fiets-assen is niet nodig, vindt Apeldoornse politiek

De gemeente Apeldoorn heeft een aantal zogenoemde fietsdoorstroomassen aangelegd. Naar de mening van ChristenUnie en PvdA is dat project de afgelopen jaren teveel blijven hangen. Om het weer voortvarend op te pakken zouden burgemeester en wethouders de komende tijd een plan van aanpak moeten maken. In het najaar kan de gemeenteraad dan bepalen hoeveel geld daarvoor beschikbaar komt.

Kleine stukjes

Volgens wethouder Wim Willems is er al veel gerealiseerd wat betreft fietsdoorstroomassen. Alleen de Koninginnelaan en een route vanuit Osseveld naar het centrum zouden nog onder handen genomen moeten worden, voor het overige gaat het om kleine stukjes fietsroute waar verbetering nog wenselijk is. Die worden als het even kan aangepakt als er bijvoorbeeld toch onderhoud aan de weg nodig is.

Een meerderheid van de gemeenteraad vindt die insteek voldoende. PvdA en ChristenUnie menen dat een concrete uitvoeringsplanning goed zou zijn, maar krijgt daarvoor alleen bijval van SP, 50Plus, SGP en Partij voor de Dieren. Dat is te weinig om zo'n programma alsnog af te dwingen.