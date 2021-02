Plan voor tankstation leidt tot opperste paraatheid in Apeldoorn

Video LIVE | Schaatsen bij kunstlicht in Blokzijl en ijshockey­en op natuurijs in Harderwijk

19:23 Ook vandaag blijven de gevolgen van het winterweer zichtbaar: er staan files op de weg door vorstschade, de treinen rijden volgens een aangepaste dienstregeling en er is opnieuw code geel afgegeven. Intussen kijken we ook in Oost-Nederland uit naar de dalende temperaturen, want kunnen we straks schaatsen? De eerste liefhebbers zijn al op het natuurijs gesignaleerd. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog!