Platform Vlieghinder wint belangrijke slag om Teuge bij Raad van State: provincie moet verantwoording afleggen

VIDEO Ernst ligt wakker van kerkklok­ken in Apeldoorn. Zijn die nog van deze tijd?

12 januari Ineens zit hij rechtop in bed. Het is 4 uur in de nacht. ‘Dong! Dong! Dong! Dong!’ Het geluid van de kerkklokken van de Grote Kerk in Apeldoorn, beseft Ernst Noorlander. Kerkklokken? Om 4 uur 's nachts? Is er een storing of zo?