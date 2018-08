‘Platgebelde’ feestorganisator uit Apeldoorn: Ik heb niets tegen Dave Roelvink

Video Maatrege­len doorstro­ming Apeldoorn West lijken effect te hebben; echte test blijft uit door (te) warme weer

19 augustus Een echte test blijft nog uit, vanwege het hete weer de afgelopen maanden zijn er minder bezoekers voor Apenheul. En dus is ook het overloopparkeren bij AGOVV deze zomer tot nu toe op een hand te tellen. Of de genomen maatregelen die zorgen voor een betere doorstroming in Apeldoorn West echt werken, is dus nog even afwachten.