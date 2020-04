Plek in boek over joods leven voor eerste vrouwelijk raadslid van Apeldoorn

Henriëtte Hoogstraal-De Haan, het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid van Apeldoorn, is een van de mensen van wie het leven beschreven wordt in een nieuwe uitgave van Joodse Huizen .

Die reeks beschrijft het joodse leven zoals zich dat voor de Tweede Wereldoorlog in Nederland afspeelde. Dat gebeurt aan de hand van waargebeurde levensverhalen van mensen in verschillende plaatsen; die stukken zijn gekoppeld aan de betreffende adressen. Dat verklaart de serienaam Joodse Huizen.

In deel 6 is een hoofdstuk gewijd aan Hoogstraal-De Haan, die met haar gezin woonde aan de Cereslaan 6. Henriëtte Hoogstraal-De Haan was onder meer verpleegster in de joodse psychiatrische inrichting het Apeldoornsche Bosch. Ook haar echtgenoot Hartog Hoogstraal werd daar (later) verpleger.

Geschiedschrijving

Haar plek in de lokale geschiedschrijving verdient Hoogstraal-De Haan met het feit dat ze als eerste vrouw in de gemeenteraad van Apeldoorn werd verkozen. Zij nam die zetel in namens de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP), de voorloper van de Partij van de Arbeid.

Op 30-jarige leeftijd treedt ze, als moeder van twee jonge kinderen, in september 1919 toe tot de volksvertegenwoordiging. Ze zet zich onder meer in voor goede hygiëne, goed onderwijs en gelijke kansen, beschrijft Roeland Oudejans-Albers in het boek.

Naïef

Henriëtte Hoogstraal-De Haan wordt ook actief voor een comité dat, in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog, joodse vluchtelingen helpt. In de Apeldoornse gemeenteraad vraagt ze aandacht voor de verwerpelijke ontwikkelingen in Duitsland; ze bepleit om geen zaken meer te doen met nazi-Duitsland. Dat voorstel wordt verworpen. Het is niet het enige moment waarop ze zaken anders beschouwt dan sommigen in haar omgeving. De passiviteit en naïviteit in Nederland over het nazisme ergeren haar, tekent Albers op. ‘Heden zij, morgen wij’, is een spreuk van Hoogstraal-De Haan die na lezing van haar verhaal blijft hangen.