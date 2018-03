Plots gevaar in flat Apeldoorn roept vooral vragen op

Bij een flat aan de Einsteinlaan/Voltastraat in Apeldoorn is een deel van een gevel ontzet geraakt. De manier waarop daarover (niet) gecommuniceerd wordt stoort bewoners meer dan het instortingsgevaar zelf.

Zaterdagavond was er buiten opeens geschuif met hekken, merkten sommige bewoners. Veel anderen ontdekten pas de volgende dag dat een van de twee ingangen van de flat ruim is afgezet. Het bijbehorende trappenhuis is vanaf de galerijen 'vergrendeld' met rood-wit lint en briefjes.

Die roepen vooral vragen op. 'Verboden het pand te betreden. Dit in verband met brandgevaar. Gas of chemicaliën lekkage', is te lezen op de eerste woonlaag. Op de twee woonlagen erboven is de boodschap echter dat er 'instortingsgevaar' is. Welk risico er nu echt is? Veel bewoners hebben maandag aan het begin van de middag nog geen idee. ,,Je leest het op de deur en je schrikt je te pletter.''



Warboel



Ze hebben niets gehoord van de gebouweigenaar, noch van de gemeente die de boel afzette. ,,Eén grote warboel'', beschrijft het echtpaar Tiessen. Zij horen bij de helft van de flat die niet bij de eigen brievenbus kan en die niet bereikbaar is via de intercom, omdat hun deurbel in de afgesloten portiek zit.

Wat het ingewikkeld maakt is dat het gebouw zowel huurwoningen als koopwoningen heeft. De verhuurder is bovendien niet de eigenaar van de huurwoningen en daar komt nog de gemeente bij als toezichthouder op de veiligheid. Kortom: waar aan te kloppen?

De rol van de gemeente is beperkt, zegt woordvoerder Sibel Sukan. Die heeft zaterdagavond maatregelen getroffen om op korte termijn de veiligheid te waarborgen. Voor een definitieve oplossing én goede communicatie moet de pandeigenaar zorgen. De gemeente houdt daar wel nadrukkelijk de druk op.





Gerust

Kim Wijnen weet als een van de weinige bewoners wel snel wat er loos is. Omdat ze toevallig het jonge stel tegenkwam dat alarm sloeg, nadat het zaterdag een kozijn in de zijgevel zag bewegen. Oorzaak: de harde wind. ,,Zo spannend is het allemaal niet'', weet Wijnen.

Bij anderen went de situatie - los van de vragen - snel. ,,Als het serieus was zouden we ons huis wel uit moeten.'' Meerdere mensen stappen gerust onder het rood-witte lint door voor de kortste weg.