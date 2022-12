Plots zit er een zegel op deze woning in Apeldoorn: hele buurt maakt zich nu zorgen

MET VIDEO | Update Politie treft heel wapenarse­naal aan bij twee twintigers uit Kampen na arrestatie in Beekbergen

De mannen die woensdagavond door de politie werden klemgereden bij Beekbergen hadden een groot aantal wapens in hun bezit. In het voertuig waar de mannen in reden, troffen agenten vier vuurwapens aan, waaronder één doorgeladen handvuurwapen. Bij het doorzoeken van de woningen stuitte de politie op een heus wapenarsenaal.

