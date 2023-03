Plotseling duiken drie herten op voor de koplampen van Cjacco: ‘Dit is waarom ik rustig rij op de Veluwe’

MET VIDEODrie herten die plotseling opduiken voor je koplampen. Het overkwam Cjacco Wolffensperger deze week op een viaduct over de A50 bij Loenen. Menig automobilist zou er flink van schrikken, maar voor Cjacco ligt dat anders: ,,Dit is waarom ik op de Veluwe ‘s nachts nooit harder dan 45 kilometer per uur rijd.’’

Als Cjacco woensdagochtend naar zijn werk in Eerbeek rijdt krijgt hij de bijzondere verrassing van Moeder Natuur. In het licht van zijn koplampen paraderen plots drie damherten over het asfalt van de Groenendaalseweg.

Hij legt het vast op onderstaande video:

Voor de meeste mensen zou dat wonderbaarlijk zijn, maar Cjacco is wel wat gewend. ,,Ik zie echt heel vaak wild 's morgens vroeg, hoor. Die drie in de video kom ik regelmatig tegen. Maar ook ander wild. Vorige week zag ik damherten, twee grote zwijnen met kleintjes en ook een edelhert. En eerder zag ik al een vos en een das. Allemaal ongeveer rond de Groenendaalseweg.”

Quote Sommige mensen kopen een jaarkaart voor de Hoge Veluwe, maar ik zie bijna elke dag wel wat. Cjacco Wolffensperger

Volledig scherm Het bewuste viaduct over de A50 bij Loenen. © Google Streetview

Op de vraag of de dieren ook vaker hier via het viaduct de A50 over steken, antwoordt hij: ,,Ja, zeker! En dat, terwijl er 300 meter verderop een ecoduct is. Maar dat maakt de herten blijkbaar niks uit, want ze steken ook gewoon hier over. Sommige mensen kopen een jaarkaart voor de Hoge Veluwe, maar ik zie bijna elke dag wel wat!”

Oppassen

Cjacco rijdt regelmatig in de nacht: ,,In het donker om 04.00 komt het gewoon heel vaak voor dat er wild op de wegen loopt. Je moet daarom echt je rijgedrag aanpassen als je over de Veluwe rijdt ‘s nachts, dus daarom rij ik daar eigenlijk nooit harder dan 45 per uur.’’

Dat het desondanks alsnog bijna mis kan gaan, bleek vorige week. Toen stak een hert vlak voor de auto van Cjacco over (zie onderstaande beelden). ,,Ik moest toen echt hard remmen.” Opletten geblazen dus: ,,En niet op je telefoon zitten, maar dat spreekt voor zich.”

Volledig scherm Cjacco die hard moet remmen voor een overstekend hert. © Cjacco Wolffensperger