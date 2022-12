Plotseling zonder water of gas? Dat risico loop je nu in Apeldoorn

Muzikaal antwoord op verbod OneLove in Qatar komt uit Apeldoorn: ‘Een ode aan de menselijk­heid’

Op straffe van een gele kaart mocht Virgil van Dijk op het WK voetbal zijn OneLove-aanvoerdersband niet dragen. Emiel Pijnaker, frontman van de band Yellow Pearl uit Apeldoorn, volgde de discussie en dacht: nou, dan maken we toch een gele parel? Het resultaat is het lied OneLove, dat hij samen met stadgenoot Noah Jaora uitbracht. De KNVB is er maar wat blij mee.

15:29