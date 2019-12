Pluryn-directeur over sluiting Hoenderloo Groep: ‘Wij laten geen enkel kind vallen’

Video Al langere tijd heisa rond De Sikkel in Apeldoorn: ‘Er is vaak politie, niet normaal meer’

11:34 Het is al langer onrustig in De Sikkel in Apeldoorn. Dat stellen buurtbewoners na de schietpartij van vannacht. De politie is er de laatste maanden vaker te zien dan gezond is, zeggen meerdere mensen. ,,Ik woon hier al 20 jaar, maar het laatste jaar gebeurt hier echt van alles.’’