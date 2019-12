Pluryn dreigt met stap naar rechter om mogelijke staking bij Hoenderloo Groep te voorkomen: ‘Veiligheid kinderen komt in gevaar’

Vakbond FNV heeft zorginstelling Pluryn dinsdag een ultimatum gesteld om de sluiting van de Hoenderloo Groep in Apeldoorn uit te stellen. Ook wordt met stakingen gedreigd.



,,We hebben het ultimatum vandaag gekregen en de brief gelezen”, reageert woordvoerder Marian Draaisma van Pluryn. ,,We beraden ons nu op juridische stappen. We hebben te maken met zorg aan kwetsbare kinderen. Het kan niet zo zijn dat de zorg compleet wordt stil gelegd.”



In een statement dat Pluryn dinsdag aan het einde van de middag naar buiten bracht stelt de zorginstelling dat mogelijke stakingen ‘ten koste gaan van kwetsbare jongeren en dat hun veiligheid en gezondheid hiermee in gevaar kunnen komen'. Pluryn gaat zich dan ook beraden op het ultimatum van de FNV en sluit een gang naar de rechter om werkonderbrekingen en stakingen te voorkomen niet uit.