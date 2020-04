Pluryn: ‘Terrein Hoenderloo Groep wordt door inschrijving verkocht’

Dat meldt Marian Draaisma, woordvoerder van Pluryn. Deze zorginstelling is eigenaar van de Hoenderloo Groep. Pluryn wil de jeugdzorginstellingen in Hoenderloo en in Deelen in Ede sluiten omdat er aanhoudende financiële tekorten zijn. Met de verkoop van de terreinen en gebouwen denkt Pluryn veel financiële tekorten te kunnen oplossen. Een opbrengst van 15 miljoen euro zou reëel zijn.

Marktconforme prijs

Draaisma laat weten: ‘Het traject van de verkoop terreinen van De Hoenderloo Groep gaat per bieding zodat we een marktconforme prijs krijgen. Deze tender is openbaar.’’

Randvoorwaarden toekomstig gebruik

Pluryn is met de gemeente in gesprek over visie en randvoorwaarden voor mogelijk toekomstig gebruik, meldt Draaisma verder. Over dit gesprek is bij de lokale politiek en dorpsraad al eerder onrust ontstaan. Burgemeester Ton Heerts reageerde ontstemd naar Pluryn toen in een document gesproken werd over een mogelijk geïnteresseerde zorgverlener die op het terrein een zorginstelling voor forensische psychiatrie zou willen vestigen. Volgens Draaisma lopen momenteel geen besprekingen met een geïnteresseerde koper.

Irritatie bij de dorpsraad