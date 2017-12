PlusOV verbetert dienstverlening, maar hardnekkige klachten blijven

Volgens Wim Vrijhoef, wethouder in Voorst en bestuursvoorzitter van PlusOV, is het verbeterplan in volle actie. ,,We merken verbeteringen, het aantal klachten neemt af. Van eerder zeker twintig klachten per dag, zijn dat er nu ongeveer vier. Dat is bijna op normaal niveau, er zal altijd wel iets verkeerd gaan. We denken dat we op de goede weg zijn''.

Ook Peter Timmermans, ouder van zoon Julian, ziet verbeteringen in de afgelopen twee weken. Hij verzamelde afgelopen en dit schooljaar reacties van ouders en van de schooldirectie van Het Kroonpad in Apeldoorn en de Daniel de Brouwerschool. ,,De problemen zijn absoluut minder geworden, maar er is nog altijd een aantal hardnekkige problemen. Met name op de Daniel de Brouwerschool is er een groepje van twee tot vijf leerlingen dat structureel niet, of te laat wordt opgehaald. En dat baart me zorgen.'' Zelf geeft hij aan redelijk goed door de problemen heen te zijn gekomen. ,,Maar ik hoorde net van mijn zoon dat zijn vaste chauffeur vandaag vertelde dat ze maandag niet meer komt. Maar vanuit PlusOV hebben we daar niks over gehoord. Het is maar weer afwachten of hij maandag wordt opgehaald en door wie en hoe laat.''