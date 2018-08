Plusov zegt beter voorbereid te zijn op nieuwe schooljaar

Siem Keijzer uit Apeldoorn baalt van mislopen zwemtocht: 'Verschui­ven kan niet'

17 augustus ,,Heel jammer, heel treurig", zegt de Apeldoornse zwemmer Siem Keijzer. Hij wilde maandagochend kwart over vier het water instappen om met kampioen Maarten van der Weijden de laatste kilometers mee te zwemmen in diens Elfstedenzwemtocht. Maar op het laatste moment is er een streep door de rekening gekomen: het water is veel te vies.