Poepluiers en snotneuzen? ‘Goed voor de weerstand’

Voorkomen dat patiënten nog zieker werden dan ze al waren; dat is het werk dat Yvette Kluck (49) uit Apeldoorn jarenlang deed. Als deskundige infectiepreventie in de Gelreziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen stelde ze hygiëneprotocollen op en adviseerde personeel hoe ze infecties konden voorkomen. ,,Bijvoorbeeld door je handen te reinigen met alcohol, zoals je nu door corona overal ziet. Sommigen schoten erin door en kregen huidklachten omdat ze daarna hun handen ook nog wasten met zeep.’’ Als er een uitbraak was van de MRSA-bacterie, beter bekend als de ziekenhuisbacterie, moesten Yvette en haar collega’s aan de bak. ,,Dan deden we bron- en contactonderzoek en bepaalden we op basis van laboratoriumuitslagen wie er in isolatie moest.’’