Poes Minoes uit Apeldoorn ontsnapt aan de dood dankzij deze brandweerman

Hij is er zelf heel nuchter onder. ,,Dat is gewoon ons werk", meldt hij. Maar brandweerman Arnold Lieferink (62) redde zondagochtend ternauwernood een poes uit een brandende woning aan de Augustinusstraat in de Apeldoornse wijk Zevenhuizen. Terwijl zijn collega's de vlammen doofden, diende hij de poes lucht toe.

,,Op een gegeven moment werd er gezegd dat er twee katten vermist werden", vertelt Lieferink. ,,Ze zijn toen weer naar binnen gegaan om te kijken waar die katten waren, maar die verstoppen zich in alle hoeken waar ze maar kunnen. Ze kwamen er na even zoeken in de kast één tegen."

Tong

Volledig scherm Minoes is gered door de brandweer in Apeldoorn © Eigen Foto Een collega van Arnold kwam met poes Minoes naar buiten. ,,De poes had de tong ver buitenboord hangen en ademde heel snel. Ik ben toen met haar in mijn armen in de auto gaan zitten, heb de ademlucht aangesloten en ben heel zachtjes lucht gaan toedienen. Na een tijdje kwam ze weer wat bij. We hebben haar toen wat water gegeven op haar tong. Gelukkig haalde ze haar tong naar binnen en deed haar ogen wat meer open. Er begon weer wat leven in te komen. We hebben toen de ademlucht weer langzaam weggehaald, zodat ze het zelf weer kon overnemen. Toen begon ze te niezen en te proesten en kwam ze voorzichtig weer op gang." De andere kat, Sara, bleek al buiten te zijn.

EHBO

Het behandelen van dieren is in principe niet heel anders dan EHBO bij mensen. ,,Er komt vaak wel een dierenambulance, die hebben zelf kleinere kapjes voor de zuurstof. Maar als wij die grote voorzichtig over z'n koppie doen, kan hij toch zuurstof krijgen."

Om de poes rustig te houden, liet Lieferink een buurjongetje erbij komen. ,,Hij kende de poes. Dus ik heb gezegd dat hij maar even een beetje tegen haar moest praten en haar even aan moest kijken. Wij als brandweermannen zijn onbekend voor zo'n poes, dus is het wel fijn voor zo'n beestje als er een bekende bij is."

Mens en dier

Zelf had Arnold in eerste instantie weinig hoop dat Minoes het zou overleven. ,,We hadden eerst niet het idee dat het goed zou komen. Maar je probeert het toch altijd. Er kwam later een buurvrouw naar ons toe die verbaasd was dat we dit ook allemaal doen, maar toen zei ik: 'We zijn er voor mens en dier'. Eerst de mensen, dan de dieren en dan kijken hoe we verder de boel daar nog voor elkaar kunnen krijgen. Dat staat zo in onze reddingsplannen. En als je dan ziet dat het beter gaat met Minoes, geeft dat een fijn gevoel."