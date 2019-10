Politici niet vervolgd om laster en smaad Volkert van der Graaf

CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg en oud-VVD-Kamerlid Han ten Broeke worden niet vervolgd voor de uitspraken over Volkert van der Graaf. De Apeldoorner deed aangifte van smaad en laster na uitlatingen van de twee over het uitblijven van zijn emigratie en een nieuwe meldplicht. De advocaat van Van der Graaf gaat tegen het uitblijven van vervolging in beroep.

Van der Graaf deed in mei aangifte tegen het tweetal. Hij vond dat de uitspraken over hem rond het uitblijven van zijn emigratie in het radioprogramma WNL Op Zaterdag niet door de beugel konden. De twee deden hun uitspraken na onderzoek van De Stentor waaruit bleek dat Van der Graaf niet is geëmigreerd en ook geen plannen lijkt te hebben om dat te doen.

Nieuwe meldplicht

Ten Broeke, politiek directeur van The Hague Centre for Strategic Studies, zei destijds in WNL: ,,Volkert van der Graaf is een freerider op de rechten die er zijn. Als hij niet vertrekt, vind ik dat de oorspronkelijke situatie weer hersteld moet worden. Hij moet zich dan maar weer persoonlijk gaan melden met alle beperkingen die daarbij horen.”

Van Toorenburg reageerde meer op de algemene wet over voorwaardelijk vrijkomen. ,,De automatische invrijheidstelling moet stoppen en dat gaat ook gebeuren met die nieuwe wet. Het is dan zo dat iemand gewoon zijn straf uitzit en bij goed gedrag maximaal twee jaar eerder vrij kan komen onder veel strengere voorwaarden. Doet diegene dat niet, dan gaat hij terug de bak in.”

In beroep

Advocaat van Van der Graaf, Willem Jebbink, gaat in beroep tegen het uitblijven van vervolging. ‘Het OM vindt dat de beklaagden vrijheid van meningsuiting toekomt’, schrijft Jebbinki in een verklaring. ‘Zij worden niet strafrechtelijk vervolgd omdat zij hun uitlatingen in een publiek debat deden, zo zegt het OM. De aanklacht heeft echter betrekking op het bewust vertellen van onjuistheden over mijn cliënt'.

En: ‘Mijn cliënt publiekelijk en zonder omhaal onbetrouwbaar en een regelovertreder noemen en als iemand die misbruik pleegt, is laster en smaad. Van een parlementslid en een directeur van een onafhankelijk kennisinstituut zou het publiek enig feitenonderzoek mogen verwachten.’

Flink aantal voorwaarden

Van der Graaf kreeg na zijn vervroegde vrijlating in 2014 een flink aantal voorwaarden opgelegd. Tijdens verschillende rechtszaken wist de Apeldoorner de meeste restricties één voor één van tafel te vegen. In mei vorig jaar vocht de dierenactivist met succes opnieuw een voorwaarde aan; zijn fysieke meldplicht. De reden was volgens Van der Graaf om te kunnen emigreren, maar omdat hij zich telkens in Nederland moest melden, kon dat niet.