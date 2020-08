Politie Apeldoorn deelt corrigerende tik uit na agressief en 'levensgevaarlijk rijgedrag’

Video René heeft ‘geluk’: hij speurt vanuit vliegtuig­je naar natuurbran­den op hete en droge Veluwe

17:40 Het is heet en droog. Dus vliegt de brandweer met twee vliegtuigjes boven de Veluwe om natuurbranden op te sporen. Een klus waarvoor brandweerlieden in de rij staan. Een van hen is René van der Neut uit Twello.