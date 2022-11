Politie Apeldoorn heeft handen vol aan verharding én verandering criminaliteit: ‘Bendes zijn van alle markten thuis’

onderwereldoorlog Onderwe­reld­oor­log in Apeldoorn? Burgemees­ter Heerts: ‘We moeten niet naïef zijn’

De kogels vliegen op klaarlichte dag in het rond in Apeldoorn en binnen een week valt de politie er acht keer een woning binnen. Is de stad beland in een onderwereldoorlog, zoals het Openbaar Ministerie stelt? Burgemeester Ton Heerts zegt de zorgen van het OM te delen. ,,We moeten niet naïef zijn.”

24 oktober