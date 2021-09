Politie Apeldoorn op zoek naar mogelijk gewonde bestuurder na eenzijdig ongeval

Om de man op te sporen is er een Burgetnetmelding verspreid. De man is 175 cm lang, rond de veertig jaar oud met een licht getinte huid. Hij heeft een donkere haarkleur en had een blauw shirt en een spijkerbroek aan. De politie is met meerdere auto’s in de wijk aan het zoeken naar het mogelijk gewonde slachtoffer.