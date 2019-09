Politie Apeldoorn pakt vier mannen op en hoopt inbraakgolf te hebben beëindigd

Woeste inbraak­golf jaagt wijk in Apeldoorn angst aan: ‘Iedereen is bang’

6:33 Het oostelijke deel van Woudhuis wordt momenteel door angst geregeerd. Er is de afgelopen anderhalve week liefst zes keer met succes ingebroken en drie keer is een poging daartoe gestrand. ,,Ik voel me niet meer veilig in mijn eigen huis.”