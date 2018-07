Politie Apeldoorn weet nog niet wie vier banden van politieauto lek stak

Burgemees­ter Berends wil aso's in de wijk met dwangsom tot stoppen manen

8:24 Geluidsoverlast, een tuin vol stinkende vuilniszakken, agressie of overlast door dronken Airbnb-gasten: burgemeester John Berends wil overlastgevers in woonwijken voortaan met een dwangsom of bestuursdwang kunnen stoppen. De gemeenteraad bespreekt donderdag of de Apeldoornse burgemeester dit extra middel mag inzetten in de strijd tegen woonoverlast.