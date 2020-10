Politie Apeldoorn zoekt ‘overspannen’ man (37)

Of het ziekenhuis nu afschaalt of niet, patiënten zeggen afspraken af: ‘Dat is echt niet nodig’

17 oktober Ziekenhuizen in Oost-Nederland merken het: patiënten lijken ook in deze tweede coronagolf weer bang om naar het ziekenhuis te komen. Afspraken worden afgezegd, terwijl dat echt niet nodig is. ,,Het ziekenhuis is een veilige plek om te komen”, zegt Karin Gerritsen van het Deventer Ziekenhuis.