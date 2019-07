Politie Apeldoorn zondagavond op zoek naar drie verdachten in Westenenkerpark

Wat zich precies heeft voorgedaan in het park is niet onduidelijk, mogelijk zouden de mannen rond 23.45 uur een jongen en een meisje hebben lastig gevallen. Daarop heeft de politie een deel van het park en de Zilverweg afgesloten voor onderzoek.

De blanke man die wordt gezocht is ongeveer 1.65 meter, heeft blond kort haar en een slank postuur. Het shirt of de jas die hij droeg is rood. Zijn leeftijd wordt geschat op 17-20 jaar.

Een van de twee getinte mannen naar wie wordt uitgekeken is ongeveer net zo lang als de blanke man. Hij droeg een donkere pet en heeft een slank postuur. Hij is 19 of 20 jaar oud. Van de derde man is bekend dat hij getint is en een donkere jas met iets wits op de mouwen droeg. Hij heeft een normaal postuur en is ongeveer 21 jaar.