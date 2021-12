Politie arresteert twee mannen voor leegspuiten brandblussers in bussen in Apeldoorn

Dit Harderwijk­se vakantie­park is sinds vorig jaar een woonwijk: ‘Chagrijn is verdwenen en huizenprij­zen zijn geëxplo­deerd’

Eind vorig jaar ging de vlag uit op Slenck & Horst in Harderwijk. Na jaren van onzekerheid, is het vakantiepark nu officieel een woonwijk. De rust is terug, het chagrijn is verdwenen en het park verjongt. Kopers staan intussen in de rij, waardoor de huizenprijzen zijn geëxplodeerd. ,,Waar het plafond ligt? Ik durf het niet te zeggen.’’

4 december