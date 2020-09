Politie arresteert twee mensen bij inval op camping in Loenen

Streep door Oktober­fest in Apeldoorn, organisa­tie hoopt op après-ski variant in voorjaar

8 september Het Oktoberfest in Apeldoorn gaat dit jaar niet door. De organisatie kan het feest in de Zwitsalhallen niet binnen de RIVM-richtlijnen houden. Als alternatief staat er nu een Après-ski editie op het programma. ,,We hopen dat er eind maart meer mogelijk is’’, aldus Dani Levy.