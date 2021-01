Politie bekogeld met flessen en zwaar vuurwerk bij protest tegen avondklok op Maagdenrotonde Apeldoorn

VIDEO EN UPDATERond de Maagdenrotonde in de Apeldoornse wijk de Maten was het zondagavond onrustig. Verschillende groepjes jongeren verzamelden zich op de plek waar normaal overwinningen van het Nederlands elftal gevierd worden. Er werd met zwaar vuurwerk en flessen naar de politie gegooid.

De sfeer was na het ingaan van de avondklok gespannen. Er werd vuurwerk en rookbommen afgestoken. De politie gaf direct aan te handhaven en niet af te wachten. De agenten vormden een linie en dreef de groep uiteen. De jongeren begaven zich in de straten rond de rotonde waarop het kunstwerk de Drie Maagden staat. Zij speelden een kat-en-muisspel met de politie. Die was met onder meer drie hondengeleiders, verschillende motoren en meerdere wagens ter plaatse.

Brandstichting

Desondanks werd er bij twee schaftketen naast een flat aan de Muldersdreef brand gesticht, maar de jongeren slaagden er niet in om ze in lichterlaaie te zetten. Gasflessen die nog in de schaftketen stonden zijn er later door gemeentemedewerkers uitgehaald. Jongerenwerkers gingen de wijk in om de sfeer te bedaren.

Tegen 21.50 uur arriveerde ook de Mobiele Eenheid in de wijk. Omdat de angel er toen al zo goed als uit was, hield die zich bezig met het controleren van automobilisten. Er liep echter niemand tegen de lamp. Wel werden er meerdere jongeren die zich zonder geldige reden op straat begaven op een boete van 95 euro getrakteerd, onder wie een jongen van 13. Al hij ‘mazzel’ omdat-ie slechts de helft hoeft te betalen.

Honden

Rond de rotonde begaven zich ook opvallend veel mensen die toevallig net hun hond uitlieten. Mensen die de hond uitlieten worden gesommeerd om hun ronde af te maken en huiswaarts te gaan. Omstreeks 23.00 uur leek de rust even terug te keren in De Maten. Al waren er toen nog steeds enkele jongeren op straat en werden er ook nog boetes uitgedeeld.

Vuurwerkbom

Later in de nacht werd nog een vuurwerkbom afgestoken midden op de rotonde tussen de standbeelden. Rond 01.05 uur was een harde knal te horen in De Maten en Apeldoorn-Zuid, waarna de brandweer uitrukte voor een brand op de Maagdenrotonde, hierbij kwam veel rook vrij.

Naast de brandweer kwamen er ook zo’n vier politiewagens polshoogte nemen. Er is in de wijk nog enige tijd gezocht naar mogelijke verdachten, maar tot zover bekend is niemand aangetroffen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Na alle onrust die zondagavond in Apeldoorn, werd er rond 01.05 uur een vuurwerkbom afgestoken midden op de rotonde. © Luciano de Graaf

Volledig scherm Jongeren komen naar de rotonde van de Drie Maagden in Apeldoorn om te protesteren tegen de avondklok © de Stentor

Volledig scherm Bij twee schaftketen aan de Muldersdreef in Apeldoorn werd brand gesticht. © Persbureau Heitink

Volledig scherm De Mobiele Eenheid is aanwezig in Apeldoorn © Arnoud Heins

In meerdere steden zijn protesten tegen de avondklok. Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog

Bekijk hieronder een fotoserie van het protest in Apeldoorn.

Volledig scherm Politie grijpt in in Apeldoorn. Jongeren negeren de avondklok. © de Stentor

Volledig scherm Politie grijpt in in Apeldoorn. Jongeren negeren de avondklok. © de Stentor

Volledig scherm Politie grijpt in in Apeldoorn. Jongeren negeren de avondklok. © de Stentor

Bekijk hier onze meest bekeken video's van dit moment.