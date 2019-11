Politie controleert niet extra of automobilist op Veluwse snelwegen écht trager rijdt

Helft raadsfrac­ties wijst begroting af in Apeldoorn, maar bezuinigin­gen gaan door

0:37 Zeven van de veertien fracties in de Apeldoornse gemeenteraad hebben zojuist tegen de meerjarenbegroting gestemd. De oppositiepartijen kunnen zich niet vinden in het beleid. Voor zover bekend is dat niet eerder gebeurd. De begroting werd wel aangenomen.