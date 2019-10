Politie denkt dat nieuwste autobrand in Apeldoorn is aangestoken

Schrik

Aan de in het witte dorp gelegden De Haasstraat zat de schrik er de ochtend na de brand nog goed in. Al beseffen de eigenaren van het verwoeste voertuig - ze willen niet met hun naam in de krant - dat het ook veel erger af had kunnen lopen. ,,Het is zo onwerkelijk allemaal”, zegt de vrouw des huizes.

Brandblusser gepakt

Dankzij kordaat optreden van haar man sloegen de metershoge vlammen niet vanaf de oprit op hun woning over. ,,Rond 1.00 uur werden we wakker van een harde knal. Toen we naar buiten keken, zagen we één grote rode gloed. Ik heb zelf de brandblusser gepakt en het vuur uit gekregen. Maar de politie haalde me weg, want de brandweer kwam eraan. Die heeft het toen van me overgenomen. Want het vuur was toch weer opgelaaid. Gelukkig hadden zij het snel weer uit.”