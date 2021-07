Politie doet oproep: deel geen foto’s van vermeende potloodventer in Apeldoorn

De Apeldoornse wijk De Maten is momenteel de ban van een potloodventer. De man heeft de laatste weken al diverse malen jonge meisjes lastiggevallen en gaat extreem brutaal te werk. Vlak bij woningen toont hij hen niet alleen zijn geslachtsdeel, hij bevredigt zichzelf bovendien. Soms zelfs meerdere keren per dag. Afgelopen weekeinde verschenen er ook beelden van de vermeende dader op sociale media.

Lees ook PREMIUM Brutale potloodventer brengt Apeldoornse woonwijk in rep en roer

Dat is ook de politie niet ontgaan en die roept nu op om dit niet meer te doen. ,,Het kan het onderzoek hinderen en er zelfs voor zorgen dat mensen niet vervolgd kunnen worden of dat iemand die er mogelijk niets mee te maken heeft, al veroordeeld wordt’’, geeft woordvoerder Jop Heinen aan.

Onrust in de buurt

,,We begrijpen dat de situatie voor onrust kan zorgen in de buurt, maar verzoeken mensen met klem informatie alleen met ons te delen en melding te doen als ze iets zien of horen. Hiervoor mag op heterdaad uiteraard 112 gebeld worden, zodat we snel actie kunnen ondernemen.’’

Volgens de woordvoerder houdt de politie ook een extra oogje in het zeil. ,,Als politie zijn we ook extra alert en aanwezig in de buurt. Zodat mensen ons kunnen aanspreken met vragen of informatie en we er snel bij zijn als er een melding zou zijn.’’

Hoeveel?

Heinen zegt dat er meerdere meldingen bij de politie bekend zijn. Hoeveel dat er zijn, laat hij in het midden. ,,We onderzoeken of dit om dezelfde persoon gaat. We brengen de meldingen in kaart en gaan daarom niet op precieze aantallen in.

,,In het geval van openbare schennispleging leggen we onze prioriteit bij het achterhalen van de identiteit van de persoon, om zo het gedrag te doen stoppen en zodat professionals hulp kunnen bieden’’, weet Heinen. ,,Hiervoor is een opsporingsonderzoek gestart om de meldingen te onderzoeken en zoveel mogelijk bewijs te verzamelen.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.