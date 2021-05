Politie doet tweede vuurwerkvondst in één week tijd in Apeldoorn, ook nepvuurwapens ontdekt

JOUW MENING Stelling | Ik erger me kapot aan zwervende deelscoo­ters

11 mei De felgroene deelscooters van GO Sharing nemen bezit van steden als Zwolle, Deventer en Apeldoorn. In Apeldoorn breidde GO Sharing in februari nog uit met vijftig elektrische scooters, waarmee het aantal op tweehonderd komt. In Zwolle staan er 150 en in Deventer honderd.