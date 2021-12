Politie doorzoekt nieuwe woning in Deventer in zaak vermiste Ercan uit Apeldoorn

VIDEOIn een woning aan de Zevenbergenstraat in Deventer wordt gezocht naar de vermiste Ercan Özturk uit Apeldoorn. Volgens de politie zijn er mogelijk relevante sporen in de woning aanwezig. De bewoners mogen hun huis gedurende het onderzoek niet in, maar zijn volgens de politie niet aangehouden.

De politie doet het onderzoek in de woning samen met het Landelijk Team Opsporen, Borgen en Identificeren (LTOBI) van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Dit team was ook aanwezig bij de zoektocht in natuurgebied Wechelerveld bij Schalkhaar afgelopen maandag. Na een anonieme tip werd hier gezocht naar het lichaam van Özturk, dat daar begraven zou liggen. Er werd echter niks gevonden.

Zoektocht in de Zevenbergenstraat in Deventer naar sporen van de vermiste Ercan Öztürk.

Het is de tweede keer in deze zaak dat er een woning in Deventer wordt doorzocht. Enkele dagen na zijn verdwijning op 28 maart is een huis aan de Lebuïnuslaan al grondig uitgekamd.

Ercan Özturk is spoorloos nadat hij uit zijn woning in Apeldoorn vertrok en niet meer terugkeerde. Volgens de politie is hij die middag bij het Zuiderpark in Apeldoorn, dicht bij zijn ouderlijk huis, bij iemand in een auto gestapt en richting Deventer gereden. Onduidelijk is of hij daar ooit is aangekomen.

Özturk - hij was 29 toen hij van de radar verdween - staat internationaal als vermist geregistreerd en via onder meer het tv-programma Opsporing Verzocht is meerdere keren aandacht besteed aan de zaak. De politie houdt nog steeds meerdere scenario’s open, maar naar mate de tijd verstrijkt acht ze de kans groter dat de man niet meer in leven is.

Schermen bij het huis aan de Zevenbergenstraat in Deventer. De bewoners mogen voorlopig niet naar binnen, maar zij zijn niet aangehouden.

