Politie en EOD ontdekken een mogelijk explosief object bij een woning in Apeldoorn

Het onderzoek van gisterenavond, draaide om een schuur bij de woning. Volgens omwonenden zou daarin illegaal vuurwerkopslag worden opgeslagen of een vuurwerkbom aanwezig zijn. Er zouden drie zakken met goederen in beslag zijn genomen.

Één object meegenomen

,,Een melding van vernieling in de woning. Ook werd er vermeld dat er mogelijk een soort explosief in de woning aanwezig was.’’

Over de aard van de vernieling wilde zij niets zeggen. ,,Er is één object meegenomen voor onderzoek om te kijken of het een explosief is en er zijn geen aanhoudingen verricht. Verder geven wij geen details over deze zaak zolang het onderzoek loopt.’’